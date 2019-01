Oberlangen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Süd-Nord-Straße in Oberlangen wurde in der Nacht zu Mittwoch gegen 0.20 Uhr ein 21-Jähriger schwer verletzt. Ein Auto kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Wie die Polizei mitteilt, war der 21-jährige Niederländer mit seinem Wagen in Richtung Niederlangen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er mit seinem Auto in Höhe des Rütenwegs von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Freiwilligen Feuerwehren aus Haren und Rütenbrock befreit werden. Sein 31-jähriger Beifahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Im Einsatz waren auch die Feuerwehren aus Sustrum und Lathen.

Der Niederländer zog sich zunächst lebensgefährliche Verletzungen zu. Er und sein Beifahrer wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus nach Meppen gebracht. Mittlerweile befindet sich der Fahrer nicht mehr in Lebensgefahr. Am Auto entstand Totalschaden. Die Unfallursache ist noch unklar.

Wie die Feuerwehr weiter mitteilt, wurden aufgrund des anfänglich unklaren Ortes des Unfalls die Feuerwehren aus Haren und Rütenbrock alarmiert. Als fest stand, dass der Unfall in der Gemeinde Niederlangen passiert war, wurden die Wehren aus Sustrum und Lathen ebenfalls hinzugerufen. Während die Wehr aus Sustrum noch technische Unterstützung leistete, konnte die Feuerwehr aus Lathen schnell wieder abrücken.