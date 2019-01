Niederlangen. Die Verleihung einer Tunschere ist beim Heimatverein Niederlangen ein beliebter Brauch. In diesem Jahr überbrachte der Vorstand dem Ehepaar Gebbeken aus Niederlangen-Siedlung diese Auszeichnung.

Es klopfte mehrmals an die Haustür des Ehepaares, heißt es in einer Mitteilung des Heimatvereins. Monika Gebbeken öffnete die Tür und entdeckte sofort, dass da etwas stand. „Da hat jemand was vor unsere Tür gestellt“, rief sie zu ihrem Mann Bernd. Von den Urhebern war jedoch trotz eines längeren Blickes auf die Straße nichts zu sehen. Das Tablett mit der Tunschere und weiteren Utensilien nahm sie mit ins Haus. Einen kurzen Moment später klingelte es dann. Bernd Behrens, Alfons Robbe, Margret Ahrens und Gerd Hagemann standen vor der Tür und klärten schließlich das Rätsel auf. „Das ist für besondere Verdienste im Heimatverein“, sagte Robbe als erster Vorsitzender. Denn Bernd Gebbeken gehörte viele Jahre dem Vorstand an.

Außerdem kümmert er sich auch nach dem Abschied aus dem Vorstand um die Versorgung und Pflege der Niederungsrinder, einer vom Aussterben bedrohten Nutztierrasse im Kapellenmoor. Robbe dankte ihm bei dieser Gelegenheit auch für seine ebenfalls ehrenamtliche Hilfe im Arbeitskreis „Friedhofspflege“, der 14-tägig im Einsatz ist, sowie für die regelmäßige Pflege und Bepflanzung der Mariengrotte im Ort. Einen Dank richtete Robbe auch an die Ehefrau, die ebenfalls im Heimatverein sehr aktiv ist und die ehrenamtlichen Tätigkeiten ihres Mannes unterstützt. „Wir sind total überrascht. Mit einer derartigen Auszeichnung haben wir nie gerechnet“, sagte Bernd Gebbeken. Robbe machte deutlich, dass diese Anerkennung mehr als verdient sei.