Zwei Krippen in Niederlangener St.-Laurentius-Kirche MEC öffnen

Um den Aufbau der alten Krippe in der St.-Laurentius-Kirche Ober-/Niederlangen kümmern sich (von links) Christa Santen, Christa Hebbelmann, Auguste Kampen, Gabi Robin und Alois Robin. Foto: Andrea Schmees

asc Ober-/Niederlangen. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Laurentius – erzähl doch mal“ sind in der St.-Laurentius-Kirche Ober-/Niederlangen in diesem Jahr zwei Krippen aufgebaut worden. Dabei handelt es sich um die heutige Krippe sowie die alte Krippe. Nach einer Pause von 18 Jahren werden bei so manchem beim Betrachten der alten Krippe alte Erinnerungen wach.