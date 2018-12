Fresenburg. Die Schüler der Grundschule Fresenburg haben den Erlös ihrer Martinsaktion in Höhe von 1881,23 Euro nun an Franz Schmitz von der Hilfsorganisation „Mary´s Meals“ überreicht. Das teilte die Schule mit.

Schmitz dankte den Kindern für ihren Einsatz am Martinstag und berichtete anhand von Fotos und Filmen über die Verwendung des Geldes in afrikanischen Staaten Malawi und Sambia. Schulspeisungen seien hier ein Weg, um der Spirale der Armut zu entkommen. Mit dem gespendeten Geld könnten 120 Kinder einer Schule ein ganzes Jahr lang täglich mit einer warmen Mahlzeit versorgt werden.

Essensausgabe zieht viele hungrige Kinder an

Die Essensausgabe in der Schule zieht Schmitz zufolge viele hungrige Kinder an, die sonst keine Schule besuchen könnten, da sie arbeiten oder betteln müssten, um zu überleben. Nur so öffne sich für die Kinder eine bessere Zukunft. Die Schulmahlzeiten entlasten nach Angaben des Vertreters von „Mary´s Meals“ außerdem die bettelarmen Familien, denen es schwerfällt ihre eigenen Kinder zu ernähren. Gleichzeitig profitiere die Wirtschaft des betroffenen Landes, da die Lebensmittel, wo immer das möglich ist, vor Ort eingekauft würden.

Nach Angaben der Grundschule Fresenburg ist Martinsaktion vom früheren Schulrektor Karl-Heinz Meyer ins Leben gerufen wurde und fand nun zum 27. Mal statt. Jedes Jahr entscheide die Gesamtkonferenz der Schule vorher über die Verwendung der Geldspenden.

Weg für eine hoffnungsvolle Zukunft wird geebnet

„„Mary´s Meals“ lag uns besonders am Herzen, weil wir einerseits etwas gegen den Hunger in der Welt tun möchten und andererseits die nachhaltige Wirkung der Schulspeisungen schätzen, da die Familien entlastet werden und den Kindern durch Bildung der Weg für eine hoffnungsvolle Zukunft geebnet wird“, heißt es in der Mitteilung der Schule.

Nähere Informationen zur Arbeit der Hilfsorganisation „Mary´s Meals“ gibt es im Internet unter der Adresse www.marysmeals.de.