Lathen. Die Kolpingsfamilie St. Vitus aus Lathen zeigte sich erfreut über Kleidersammlungen im Jahr 2018. Sie hätten für „die positivste Bilanz der letzten Jahre“ gesorgt, sagte Kassenwart Hans Wübben in der Generalversammlung. Neben der Vorstellung des Jahresberichts wurden langjährige Mitglieder wie Karl Schomaker für 60-jährige Zugehörigkeit geehrt.

Der Kolpinger Hermann Husen teilte mit, dass innerhalb der Samtgemeinde zwölf Container für Gebrauchtkleider aufgestellt wurden. In der Gemeinde würden diese einmal wöchentlich und außerhalb der Ortsgrenzen alle 14 Tage geleert. „Das läuft hervorragend mit guten Leuten, die auch spontan helfen“, so Husen. Zuvor habe es über mehrere Jahre hinweg die mit erheblichen Kosten verbundenen „Einsammlungen“ gegeben. Allerdings befänden sich nicht nur Textilien in den Containern. „Auch gibt es Leute, die mit einer Harke aus den Behältern einzelne Säcke herausholen“, ärgerte sich Husen. Allerdings hatten die Sammlungen auch einen guten Effekt. Kassenwart Hans Wübben berichtete von der „positivsten Bilanz der letzten Jahre“. Wübben führte die guten Kassenverhältnisse der 116 Mitglieder starken Kolpingsfamilie besonders auf die Gebrauchtkleidersammlungen zurück. „Sie erlauben uns, Maßnahmen zu unterstützen.“

Vorsitzender Heinz Niehaus sagte in seinem Jahresbericht, dass den Mitgliedern wieder zahlreiche Veranstaltungen angeboten wurden. Traditionell begannen die Kolpinger ihr Jahresprogramm mit einer Winterwanderung, die mit einem Grünkohlessen endete. In Zusammenarbeit mit dem Haus Marien gestalteten sie den inzwischen eingeweihten Kreuzweg neu. „Der hat jetzt ein völlig neues Bild“, freute sich Niehaus. Präsent waren die Kolpinger auch auf dem Pfarrfest. Mitglieder nahmen auch an der Karfreitagswallfahrt in Wietmarschen, dem Friedensgottesdienst auf dem früheren Lagerfriedhof an der B 401 und dem Weltgebetstag in Heede teil.

163 Fahrräder für Flüchtlinge

Von der Arbeit in einer ausschließlich für Flüchtlinge eingerichteten Fahrradwerkstatt berichtete Hermann Althüser. Demnach hat eine Gruppe seit der Einrichtung 163 Fahrräder ausgegeben. Im Durchschnitt belaufen sich die reinen Reparaturkosten je Fahrrad auf 85 Euro. Mit Unterstützung von Spenden kämen die Ehrenamtlichen über die Runden. „Wenn sie es können, arbeiten in der Werkstatt auch Flüchtlinge mit“, zollte der Werkstattleiter diesen seinen Respekt. Althüsers Ehefrau Doris gab einen Einblick in die Frauengruppe. Sie gab sich „super zufrieden“, als sie von Spielenachmittagen und Fahrradtouren berichtete.

Die Anwesenden folgten dem Vorschlag des Geistlichen Beirats Bernhard Fährmann, sich mit einem Altar an der Fronleichnamsprozession zu beteiligen. Wübben zufolge biete sich der Bereich Kirchstraße/Burgstraße an. In den Altar soll das Kreuz vom Kreuzberg integriert werden.

Franz-Josef Schwack vom Kolpingwerk Diözesanverband zeigte sich in einem Grußwort überrascht davon, „mit welcher Freude in der Kolpingsfamilie Lathen gearbeitet wird.“ Der Gast bescheinigte dieser auch, den Mitgliedern ein vorzeigbares buntes Programm anzubieten.

Der Vorsitzende Heinz Niehaus und Kassenwart Hans Wübben ehrten neben Karl Schomaker für 60-jährige Mitgliedschaft auch Hermann Althüser für eine 25 Jahre lange Mitgliedschaft. Der 79-jährige Schomaker war 1958 in die Kolpingsfamilie St. Andreas Emsbüren eingetreten. Fünf Jahre später verlegte der langjährig auf der Wehrtechnischen Dienststelle 91 in Meppen beschäftigte Jubilar seinen Wohnsitz in die Emsgemeinde und schloss sich dort den Kolpingern an.