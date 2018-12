Trafo brennt in Biogasanlage in Niederlangen MEC öffnen

Zu einem Trafobrand in einer Biogasanlage im Industriegebiet an der Autobahn 31 in Niederlangen ist am Freitagmorgen die Feuerwehr Sustrum gerufen worden. Foto: SG Lathen/Feuerwehr

Niederlangen. Zu einem Trafobrand in einer Biogasanlage im Industriegebiet an der Autobahn 31 in Niederlangen ist am Freitagmorgen die Feuerwehr Sustrum gerufen worden.