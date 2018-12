asc/mpl Ober-/Niederlangen. An der Kindertagesstätte St. Laurentius Ober-/Niederlangen sind Container für die neue Krippengruppe aufgestellt worden. Die Krippe wird damit um eine Gruppe erweitert.

Die Container stehen im rückwärtigen Bereich der Kindertagesstätte beim Anbau der Krippengruppe im Bereich des Sportplatzes. Seit Beginn des Kindergartenjahres 2018/2019 sei der Anstieg des Bedarfs an Krippenplätzen gestiegen, sagt Christian Griep-Raming, pastoraler Koordinator des BoJe-Verbundes. Zu dieser Pfarreiengemeinschaft – BoJe steht für Boot Jesu – gehören Gemeinden aus Hasselbrock, Oberlangen, Niederlangen-Siedlung, Sustrum, Neusustrum, Steinbild und Sustrum-Moor. Im Herbst 2018 sei die Entscheidung im Einvernehmen zwischen dem Träger der Kirchengemeinde St. Laurentius und den Kommunen Niederlangen und Oberlangen zur Errichtung einer zweiten Krippe getroffen worden. Die nun aufgestellte Containerkrippe dient als Übergangslösung, so Oberlangens Bürgermeister Georg Raming-Freesen (CDU). Die Innenausstattung erfolgt derzeit durch lokale Firmen, ergänzte Kindertagesstättenleiterin Sabina Hilling. Ab dem 1. Januar 2019 werden zehn Kinder in der neuen Krippengruppe durch zwei Erzieherinnen betreut. Die maximale Anzahl an Kindern in einer Krippengruppe liegt bei 15, so Hilling. Für die Erweiterung der Krippe musste der Krippenspielplatz weichen. Er wird nun vor der Krippe neu angelegt. Die Zukunftsperspektive ist die Erweiterung des Kindergartens durch einen Anbau an das bestehende Gebäude, sagte Albers. Ab dem neuen Jahr werden insgesamt 82 Kinder in drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen in der Kindergartentagesstätte St. Laurentius Ober-/Niederlangen betreut.