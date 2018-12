Lathen. Bei der Volksbank Emstal beginnt mit 2019 eine neue Zeitrechnung. Der langjährige Vorstand Hermann Schlömer verabschiedet sich in den Ruhestand. Nachfolger des Niederlangeners wird der vorherige Leiter des Bereichs Marktfolge-Aktiv, Stefan Möhlenkamp-Röttger.

"Das Ziel des neuen Vorstandes ist es den erfolgreichen Weg der Volksbank Emstal konsequent weiterzuführen", heißt es in einer Pressemitteilung der Genossenschaftsbank. Wie daraus weiter hervorgeht, hatte sich der Aufsichtsrat bereits im Herbst 2017 auf Möhlenkamp-Röttger als neues Vorstandsmitglied geeinigt.



„Uns war daran gelegen, einen nahtlosen und frühzeitigen Übergang zu schaffen. So haben wir uns bereits im Jahr 2017 in einem internen Auswahlverfahren für Stefan Möhlenkamp-Röttger entschieden“, wird Aufsichtsratsvorsitzender Bernd Gerdes in der Mitteilung zitiert. Vorstandssprecher Wilfried Freerks fügt hinzu: „Wir sind überzeugt, als neues Vorstandsduo den erfolgreichen Weg der Volksbank Emstal weiterzuführen. Wir setzen auf ‎die innere Kraft unserer Bank, auf die vielen großen Talente, die wir haben sowie auf unsere engagierten Mitglieder.“

"Digitalisierung baut kein Vertrauen auf"

Nach Angaben der Bank absolvierte Möhlenkamp-Röttger, dessen Vater Aufsichtsratsmitglied bei einer Volksbank im Emsland gewesen sei, nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Im Anschluss habe er sich für ein wirtschaftswissenschaftliches Studium entschieden und mehrere Jahre als Verbandsprüfer beim Genossenschaftsverband Weser-Ems. Vor seinem nun anstehenden Wechsel in den Vorstand sei Möhlenkamp-Röttger sechs Jahre für die Marktfolge-Aktiv bei der Volksbank Emstal verantwortlich gewesen. Zu diesem Bereich gehört beispielsweise das Kreditmanagement.

Die Herausforderungen von Banken seien weitreichend bekannt, meint Möhlenkamp-Röttger. "Deshalb gestalten wir die digitalen Möglichkeiten proaktiv mit. Aber klar ist auch: Digitalisierung baut kein Vertrauen auf. Deshalb setzen wir online wie vor Ort mit unseren Geschäftsstellen auf Kompetenz. Diese Zweigleisigkeit ist unser Erfolgsrezept – auch für die Zukunft.“

Durch viele Veränderungen geprägt

Unterdessen habe Hermann Schlömer während seiner Zeit als „Banker“ viele Veränderungen mitbegleitet und geprägt: Der Übergang von der Schreibmaschine zum Computer in den 80er-Jahren, die ersten Geldautomaten in den 90er Jahren, die sogenannte Dotcom-Blase zum Jahrtausendwechsel, bei der viele Kleinanleger Vermögen verloren, die Finanzkrise sowie die Digitalisierung, die alle Banken derzeit beschäftigt. „Und doch gab es während meines gesamten Arbeitslebens eine Beständigkeit, die ich bereits von meinen Vorgesetzten verinnerlicht und die ich immer versucht habe, unserem Team mitzugeben: Unsere genossenschaftlichen Werte mit Leben füllen. Hierzu gehört auch unser Engagement in der Region sowie unsere Verantwortung für die Region“, erklärt der ausscheidende Bankvorstand.