Fresenburg. Der Kampf gegen eine Räumungsklage war vergeblich: Die Ziegenbesitzerin Dini Timmerman aus Fresenburg muss samt ihrer derzeit 14 Ziegen und ihren schwerbehinderten Mann Gradus Nijhof das gemietete Haus verlassen. Nun fürchtet sie, ihre Tiere dem Schlachthof übergeben zu müssen.

"Das Amtsgericht Papenburg hat bei einem erneuten Gütetermin dem Hundeverein Recht gegeben, die mündlichen Absprachen von damals gelten nicht", berichtet die 55-Jährige. Der Schäferhundeverein OG Lathen-Fresenburg ist Eigentümer des Gebäudes und des großen Grundstücks an der Düther Straße 5. Der Verein betreibt auf der rechten Hälfte des Anwesens von der Straße aus gesehen ein Vereinsheim und einen Hundeplatz. Die linke Hälfte des Gebäudes und des Grundstücks war zum Zeitpunkt des Einzugs des niederländischen Ehepaars längere Zeit unbewohnt.

Ehemaliger Vorsitzender soll Versprechen gemacht haben

Mit dem damaligen Vorsitzenden des Hundevereins will das Ehepaar 2011 mündlich besprochen haben, das Grundstück nutzen zu dürfen für eine Ziegenzucht. Mittelfristig sei ihnen sogar das gesamte Anwesen in Aussicht gestellt worden, weil die Mitgliederzahlen des Vereins rückläufig seien und man den Hundeplatz aufgeben wolle, erklärt Dini Timmerman. "Ihr könnt hier alles machen", gibt die Niederländerin eine angebliche Aussage des Ex-Vorsitzenden wieder. Im Mietvertrag wurde indes lediglich eine Nutzung als Wohngebäude festgelegt.

Auf Grundlage dieser schriftlichen Vereinbarung und der Erklärung des jetzigen Vorstandes, von den mündlichen Absprache nichts zu wissen, entschied nun ein Zivilichter am Amtsgericht Papenburg zugunsten des Schäferhundevereins. Die Eheleute Timmerman/Nijhof haben das Grundstück und die Hauhälfte nicht vertragskonform genutzt und bekamen bis Ende Februar Zeit, das Grundstück und die bewohnte Gebäudehälfte zu räumen.

"Ich habe große Angst davor, dass hier bald ein Gerichtsvollzieher mit Lkw vor der Tür steht und meine Ziegen zum Schlachthof bringt. Dabei habe ich in den vergangenen Jahren viel Arbeit in deren Zucht investiert", sagt Dini Timmerman. Sie hat nach eigenem Bekunden in den vergangenen Wochen mehr als ein Dutzend potenzielle Vermieter und Immobilienmakler ind er Region angerufen, die kleine landwirtschaftliche Ställe oder Höfe vermieten. Alle hätten ihr abgesagt oder es war finanziell nicht darstellbar für die Eheleute.

Auch mit der Gemeinde Lathen habe sie gesprochen wegen einer Sozialwohnung, falls beide Obdachlos würden, berichtet die 53-Jährige. "Die Ziegen dorthin mitzunehmen, ist aussichtslos", sagt Dini Timmerman, die nun hofft, dass es immerhin eine Lösung für die Tiere gebe und sie nicht beim Schlachter enden. Mit zwei Ziegenhaltern hat sie ebenfalls bereits gesprochen, ob sie die Tiere kaufen möchten. Beide lehnten aber ab, weil sie andere Rassen züchten.