Lathen. Das im Bau befindliche Kulturzentrum in der Gemeinde Lathen ist zu einem Fall für das Verwaltungsgericht Osnabrück geworden. Die SPD/-Grüne-Gruppe im Gemeinderat will dort nach eigenen Angaben entscheiden lassen, wann eine Verwaltung einer Ratsgruppe Akteneinsicht verweigern darf.

Hintergrund der sogenannten Organklage ist laut einer Pressemitteilung der Ratsgruppe, dass ihr mehrfach Akteneinsicht von der Verwaltung im Zusammenhang mit den Planungen zum Bau eines Kulturzentrums verwehrt worden sei. Die Verwaltung habe Akteneinsicht "immer wieder abgelehnt und zuletzt nur teilweise zu von ihr ausgewählten und bearbeiteten Dokumenten gewährt". Das Ziel sei es gewesen, "umfassend über Kosten und rechtmäßige Umsetzung der Beschlüsse zum geplanten Gemeindesaal informiert zu sein".

Zur Überwachung der Durchführung von Ratsbeschlüssen

Die Gruppe hat sich nach eigenen Angaben daher dazu entschlossen, vor dem Verwaltungsgericht auf ihr Recht auf Akteneinsicht für Ratsmitglieder nach Paragraf 58 (4) des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes zu klagen, "um dem gesetzlichen Auftrag zur Überwachung der Durchführung von Ratsbeschlüssen gerecht werden zu können". Die Verantwortung für die in jüngsten Sitzung des Gemeinderates kritisierten Zusatzkosten und Mehrbelastung sieht die Ratsgruppe daher bei der Verwaltung. "Hätte sie von Beginn an transparent gehandelt, wären allen Beteiligten Kosten und Ärger erspart geblieben."

Verwaltung verweist auf Schutz der Vertraulichkeit

Während die SPD/Grüne-Gruppe davon ausgeht, mit einer "eindeutigen Rechtslage" im Rücken vor Gericht recht zu bekommen, ist die Verwaltung anderer Auffassung. Laut Gemeindedirektor Karl-Heinz Weber sei von der Gruppe zunächst eine Anfrage nach bestimmten Unterlagen bei der Verwaltung eingegangen. Diese habe man zu Einsicht vorgelegt. "Das haben wir aber mit dem Verweis getan, dass kein Recht darauf besteht, sondern wir dies freiwillig tun", so Weber. Zudem habe man keine Erlaubnis erteilt, Unterlagen zu kopieren oder abzufotografieren. Später habe die Verwaltung ein offizieller Antrag der SPD/Grüne-Gruppe erreicht, in der Einsicht in alle Unterlagen gefordert worden sei. "Diesen Antrag haben wir in Abstimmung mit unserem Rechtsbeistand negativ beschieden." Als wichtiges Argument sieht Weber dabei den Schutz der Vertraulichkeit gegenüber Vertragspartnern der Gemeinde. Überdies seien viele der gewünschten Informationen auch in den Protokollen zu den Sitzungen der Gremien der Gemeinde einsehbar.

Gericht wartet auf Stellungnahme der Kläger

Nach Auskunft von Julia Schrader, Pressesprecherin des Verwaltungsgerichts Osnabrück, ist die Klage der SPD/Grünen-Gruppe bereits seit dem 11. Mai 2018 bei Gericht anhängig. Es steht aber weiterhin eine Stellungnahme der Kläger aus. Es gebe noch keine Entscheidung des Gerichts und selbst eine Terminierung des Verfahrens sei nicht absehbar. Die Stellungnahme der Ratsgruppe wird aber noch in der kommenden Woche von deren Rechtsanwalt an das Gericht abgeschickt. Das teilte Simon Reuter, Mitglied der Ratsgruppe, am Dienstag auf Anfrage mit.

Der Bau des Kulturzentrums im Ortskern findet in der Regie der Croy‘schen Familiengesellschaft statt, von der die Gemeinde später das Gebäude mieten wird. Besonders örtliche Gastronomen und auch die SPD/Grüne-Gruppe im Gemeinderat sehen die Einrichtung kritisch.