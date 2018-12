Renkenberge. „Glück braucht keinen Marschbefehl“ heißt die Komödie, die derzeit von der Theatergruppe der Landjugend Renkenberge einstudiert wird. Mehrfach aufgeführt wird das Stück von Christian Meyer im Januar im Gemeindehaus Renkenberge sowie im Haus des Gastes in Lathen. Der Vorverkauf läuft.

Der Dreiakter spielt in einer Wohngemeinschaft (WG). Hier leben der angehende Historiker Martin Treugut, die Sozialpädagogin Frauke-Marie Möhrenschläger, der selbstständige Softwareentwickler Gregor Koslowski und Rocky, ein Gitarrist. Ein Stockwerk über der WG wohnt Rita Milkenstroh, die ebenfalls gelegentlich in der Runde zu finden ist. Alles läuft gut.

Mit der Ruhe und Harmonie ist es schlagartig vorbei, als Wanda, die Medizin studieren will, in das letzte freie Zimmer einzieht. Mit dem Gefühl der neu gewonnen Freiheit fernab der elterlichen Kontrolle und einer plötzlichen aufflammenden Leidenschaft wirbelt sie die eingespielte Gemeinschaft gehörig durcheinander und plötzlich ist nichts mehr so, wie es mal war. Damit nicht genug, bringt ein Überraschungsbesuch eine Kette von turbulenten Ereignissen mit ungewissem Ende in Gang. Die Zuschauer können sich nach Meinung der Veranstalter auf einen humorvollen Abend freuen.

Die Aufführungstermine im Gemeindehaus Renkenberge: Freitag, 4. Januar 2019, 16 Uhr, (Kindervorstellung ), 20 Uhr (Premiere); Samstag, 5. Januar, 20 Uhr (mit Tanz); Sonntag, 6. Januar, 18 Uhr. Aufführungstermine im Haus des Gastes: Samstag, 26. Januar, 19.30 Uhr; Sonntag, 27. Januar, 14.30 und um 19.30 Uhr.

Karten für die Veranstaltungen in Lathen gibt es im Vorverkauf im Haus des Gastes in Lathen.