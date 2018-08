Antike Fahrgeschäfte wie Riesenrad und Kettenkarussell werden am 18. und 19. August auf dem Hilter Berg (32 Meter) aufgebaut sein. Das Festprogramm beginnt am Samstag um 14 Uhr mit „familienfreundlichen kulinarischen Angeboten“. Abends musizieren die „Oberlangener Jungs“. Am Sonntag geht es um 11.30 Uhr mit einem ökumenischen Wortgottesdienst auf Platt weiter. Am Nachmittag stehen historisches Dreschen und Kornmahlen auf dem Programm. Für Musik sorgen der Kindergarten St. Vitus Lathen, der Shantychor Fresenburg und „Kring-Musiker“ aus der Grafschaft Bentheim mit „Düvelsgeige“, Harmonika und Waschbrett.