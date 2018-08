asc Oberlangen. Am Samstag und Sonntag, 11. und 12. August, findet die traditionelle „Länger Kärmse“ auf dem Jänen Hof in Oberlangen statt.

Eröffnet wird die Kirmes am Samstag um 19 Uhr. Die Bürgermeister der Gemeinden Niederlangen und Oberlangen haben im Vorfeld zu einem Wettbewerb aufgerufen, die größte anwesende Gruppe, die sich bis 20 Uhr beim Bürgermeister angemeldet hat, erhält einen Preis.

Die Gaststätte Weymann biete an beiden Tagen ein vielfältiges Grillbuffet an. Der Hauptpreis der Verlosung wird um 20 Uhr gezogen. Musikalisch wird die Open-Air-Party unter den Bäumen auf dem Jänen Hof am Samstagabend von der Partyband „Starlife“ gestaltet.

Kapellengemeinde feiert Jubiläum

Am Kirmessonntag wird mit der ganzen Gemeinde das Jubiläum, 250 Jahre Kapellengemeinde Oberlangen, gefeiert. Eingeläutet wird das Jubiläum um 10.30 Uhr mit einer Heiligen Messe in der St.-Laurentius-Kirche. Musikalisch wird der Gottesdienst vom Kirchenchor St. Laurentius unter der Leitung von Wilfried Hagemann begleitet. Im Anschluss findet die Eröffnung des Familientages der Kirmes statt. Ein Frühschoppen mit Freibier sowie Mittagessen mit Leckereien vom Grill stehen zudem auf dem Programm. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die „Oberlangener Jungs“.

„Spaziergang mit Laurentius“

Während des Tages werden außerdem Spiele und Aktionen für die ganze Familie sowie ein „Spaziergang mit Laurentius“ vom Pfarrgemeinderat im Rahmen des 250-jährigen Bestehens der Kapellengemeinde Oberlangen angeboten. Der Spaziergang, bei dem es um die Geschichte der Kirchengemeinde geht, findet um 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr statt. Er startet auf dem Kirmesplatz. Zudem gibt es verschiedene Aktionen rund um den Kirchturm.

Im Heimathaus wird am Nachmittag zudem Kaffee und Kuchen gereicht. Beendet wird die Kirmes am Sonntag mit einer weiteren großen Verlosung.