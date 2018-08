pm/gs Hilter. In die Diskussion um die künftige Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses im Lathener Ortsteil Hilter hat sich jetzt auch der Imkerverein Lathen und Umgebung eingeschaltet.

In einer Pressemitteilung betont dessen Vorsitzender Rudolf Wilkens, dass sie die geplante Nutzungsvereinbarung nicht unterschreiben werden, wenn „die Hilteraner Dorfgemeinschaft gegen die Nutzung des Gebäudes durch uns Imker sein“ sollte. „Wir wünschen uns eine gute und freundschaftliche Nachbarschaft mit den Hilteranern. Wir wollen der Dorfgemeinschaft nichts wegnehmen“, heißt es in der Mitteilung, in der die Imker die Bedeutung der Bienenhaltung ausdrücklich hervorheben, weiter. Demnach „stand und steht“ die Initiative des Vereins mit einer einvernehmlichen Nutzung des ehemaligen Schulgebäudes mit den Hilteranern.

Die Imker bedauern, dass es in der Diskussion „zu einem Streit zwischen einigen Einwohnern von Hilter und der Lathener Gemeindeverwaltung “ gekommen sei. Der Verwaltung danke der Verein „ausdrücklich für ihre engagierte Arbeit“. Der oppositionellen SPD/Grüne-Gruppe im Gemeinderat, der beschlossen hatte, dass der Verein das Gebäude mit nutzt, werfen die Imker hingegen vor, den Streit „auf unseren Rücken angeheizt“ zu haben.

Nun hätten die Hilteraner das letzte Wort. „Im negativen Fall erwarten wir kurzfristig umsetzbare Vorschläge der SPD/Grünen-Gruppe über geeignete Räumlichkeiten“, heißt es in der Mitteilung. Dies sei nötig, um die Existenz der Bienen in Lathen und Umgebung auf Dauer zu sichern.