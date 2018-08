Exhibitionist vom Silbersee in Oberlangen geschnappt MEC öffnen

Eine Frau hatte den mutmaßlichen Täter am Donnerstagabend am Silbersee in Oberlangen erkannt und die Polizei gerufen. Symbolfoto: David Ebener

pm/dgt Oberlangen. Die Polizei hat den Exhibitionisten geschnappt, der sich am Mittwochabend zwei jungen Frauen am Silbersee in Oberlangen gezeigt hatte.