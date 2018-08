Ein Benefiz-Konzert zugunsten der Messdienerwallfahrt gab der maritime Chor „Emsschipper“ aus Heede. Foto: Andrea Schmees

asc Ober-/Niederlangen. Um 17 Messdienern aus dem Boje-Verbund eine Teilnahme an der Messdienerwallfahrt nach Rom zu ermöglichen, hat der maritime Chor „Emsschipper“ aus Heede in der St. Laurentiuskirche in Oberlangen ein Benefizkonzert gegeben, dessen Erlös der Finanzierung der Italien-Reise zugutekam.