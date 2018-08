asc Niederlangen-Siedlung. Im Rahmen der Sportwoche des Sportvereins Eintracht Neulangen fanden zahlreiche Fußballspiele und Aktionen auf dem Sportplatz statt. Als Sieger gingen in der Woche bei den Fußballspielen der SV Langen, Erika-Altenberge und beim Blitzturnier GW Dersum hervor.

Das Pokalturnier der Alt-Herren-Fußballmannschaften gewannen die Herren des SV Langen. Die Mannschaft aus Emslage siegte im Alt-Liga-Spiel. Die Damenmannschaft Neulangen/Langen trat gegen die Damen aus Haren/Emmeln an und siegte mit 1:0.

Nach der Familienmesse am Samstag fand ein 3-Dörferturnier unter den Dörfern Niederlangen-Siedlung, Neusustrum und Sustrum-Moor statt. Die Dorfgemeinschaft aus Sustrum-Moor gewann den Pokal in diesem Turnier.

Am Sonntag fanden Fußballspiele der Mini-, F-Jugend und E-Jugend-Fußballmannschaften auf dem Sportgelände statt. Insgesamt 14 Teams nahmen an den Fußballspielen teil. Bei den fünf E-Jugend-Mannschaften siegte die Mannschaft aus Winschoten in den Niederlanden. Alle Spiele der F-Jugend-Fußballmannschaft gewann der SV Erika-Altenberge und holte somit den Pokal. Ganz spannend wurde es bei den fünf Spielen der Minikicker-Mannschaften. Nachdem der SV Langen gegen Eintracht Neulangen unentschieden gespielt hatte, fand ein „Elfmeterschießen“ statt. Die Jungen und Mädchen vom SV Meppen siegten vor dem SV Langen.

Während des Jugendturniers spielten ebenfalls die 1. Herren-Fußballmannschaft des SV Langen gegen den SV Meppen II. Als Sieger ging der SV Langen mit 5:1 Toren hervor. Die Sportwoche des SV Eintracht Neulangen endete mit einer Tombola mit zahlreichen Preisen. „Es war eine Sportwoche mit spannenden Spielen und vielen Toren“, so der Vorsitzende Konny Holthaus. Er bedankte sich bei allen Ehrenamtlichen, die jährlich bei der Sportwoche mithelfen.