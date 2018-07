asc Oberlangen. Die schwierige Suche nach Trainern und Betreuern im Jugendbereich sowie das Würdigen sportlicher Erfolge haben die Jahreshauptversammlung des SV Langen inhaltlich bestimmt.

„Es wird immer schwieriger, Jugendtrainer für alle Mannschaften im Verein zu finden“, teilte Vorsitzender Hans Voßkuhl mit. Mannschaften könnten nach seinen Worten trotz einer Vielzahl von Kindern teilweise nicht mehr gestellt werden, weil es an Erwachsenen und Jugendlichen fehlt, die sich für eine Betreuertätigkeit ehrenamtlich Zeit einräumen würden. Werde sich dieser Trend fortsetzen, wird es Voßkuhl zufolge zukünftig keinen Jugendfußball mehr geben. Wer Interesse an einer solchen Tätigkeit hat, kann sich mit dem Vorsitzenden in Verbindung setzen.

Meistertitel errungen

Sportliche Erfolge feierten im abgelaufenen Vereinsjahr die Fußballer der D-Jugend, die Staffelmeister und Pokalsieger in der Region Nord wurden. Sie wurden auf der Versammlung mit einem T-Shirt und einer Medaille ausgezeichnet. In der Tennisabteilung sicherten sich die „Midcourt-Mädchen“ die Meisterschaft in der Bezirksliga. „Es freut uns, dass die Tennisabteilung in diesem Jahr auch einen Meistertitel ehren kann“, so Karlheinz Pleus, Vorsitzender des TC Langen.

Siegesserie der ersten Herren

Bei den Berichten der einzelnen Sportabteilungen wurde im Fußballbereich die Siegesserie der ersten Herren in der Bezirksliga von sieben Spielen in Folge hervorgehoben. Die zweite Herrenfußballannschaft erreichte den vierten Platz in der zweiten Kreisklasse. Einen sechsten Platz belegte die ersten Damen-Fußballmannschaft Neulangen/Langen in der Frauen-Bezirksliga Weser-Ems Süd.

Tennisclub feiert 30-jähriges Bestehen

Die A-Jugend besteht derzeit aus einer Spielgemeinschaft mit Lathen, Langen, Neulangen, Fresenburg und Lathen-Wahn. Zur neuen Saison wird eine Spielgemeinschaft mit dem SV Eintracht Neulangen gemeldet. Die B-Jugend wurde in der zweiten Kreisklasse Nord/Mitte Vizemeister. Seitens des TC Langen hieß es, dass in diesem Jahr neun Mannschaften an Spielen teilgenommen hätten. In diesem Jahr feiert der Tennisclub sein 30-jähriges Bestehen. Die erste Tischtennis-Herrenmannschaft sicherte sich indes die Vizemeisterschaft in der Kreisliga Nord/Mitte. Wie weiter vorgetragen wurde, nahm die Läufergruppe des Vereins an Marathonläufen in Berlin, Münster, Bremen, Frankfurt, Hannover und Krakau teil.

Neue Sporthalle fast fertig

Nach Angaben von Niederlangens Bürgermeister Hermann Albers ist die neue Sporthalle neben der Sportanlage des SV Langen fast fertiggestellt. Es handelt sich dabei um eine Einfeldsporthalle mit einem großen Mehrzweckraum, einem Umkleide- und Sanitärbereich sowie einer Tribüne, die Platz für 60 Zuschauer bietet. Oberlangens Bürgermeister Georg Raming-Freesen dankte dem Vorstand, den Ehrenamtlichen, den Sportlern und den Fans für die Unterstützung des Vereins.

Generalversammlung wird verlegt

Vorsitzender Voßkuhl berichtete, dass die nächste Generalversammlung bereits im Februar oder März nächsten Jahres stattfinden werde. Wegen des Geschäftsjahres vom 1. Januar bis zum 31. Dezember und dem zeitlichen Zusammenhang mit der Sportwoche, die viel Arbeit für die Vorstandsmitglieder bedeute, werde die Versammlung verlegt.