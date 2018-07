Die Hauptverhandlung am Amtsgericht in Papenburg am Dienstag wurde vertagt, weil der Angeklagte nicht erschienen ist. Foto: Hellmers/Archiv

Papenburg/Niederlangen. Auch mehr als zwei Jahre nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Niederlangen, ist die Schuldfrage noch immer nicht geklärt. Die Hauptverhandlung am Amtsgericht in Papenburg am Dienstag wurde vertagt, weil der Angeklagte nicht erschienen ist.