heid Lathen. Am 19. und 20. Mai feiert der Bürgerschützenverein Lathen 1848 mit der sein Schützenfest. Das Programm beginnt am Pfingstsamstag um 10 Uhr mit der Messe im Festzelt.

Um 13 Uhr gibt die Kolpingkapelle Lathen ein Konzert beim Seniorenzentrum Haus Simeon. Anschließend treten die Schützenkompanien um 14 Uhr auf dem Erna-de-Vries-Platz an, um das amtierende Königspaar mit seinem Throngefolge zum Festumzug durch die Wassermühlenstraße zu begrüßen.

Um 15 Uhr beginnt auf dem Festplatz der Wettbewerb zur Ermittlung des neuen Kinderschützenkönigs. Dessen Proklamation ist für 17 Uhr vorgesehen. Das Königsschießen beginnt ebenfalls um 15 Uhr. Im Festzelt geben die Kolpingkapelle und der Musikverein Börgermoor ein Konzert. Zum abendlichen Festball spielt ab 20 Uhr die Band „Sunbeach“.

Familienfrühstück im Festzelt

Am Pfingstsonntag treten um 10 Uhr alle Schützen auf dem Betriebshof der Firma Thünemann zu einem kurzen Marsch zum Festplatz an. Dort angekommen wird ab 10.15 Uhr im Festzelt wieder für alle ein Familienfrühstück zu einem Preis von 5 Euro pro Person angeboten. Für Kinder bis 12 Jahre in Begleitung ihrer Eltern ist das Frühstück kostenlos. Ab 11.30 Uhr beginnt das Endstechen im Kampf um die Nachfolge des amtierenden Königs Martin Fischer. Die Proklamation des neuen Regenten ist um 12 Uhr im Festzelt.

Marsch zum Königshaus

Um 12.30 Uhr erfolgt der Marsch zum neuen Königshaus. Dort angekommen wird traditionell die Königsscheibe aufgehängt. Ab 14.15 Uhr treten die Kompanien an ihren jeweiligen Standorten zum Sternmarsch an. Ziel ist der Erna-de-Vries-Platz, wo in Anwesenheit der Throngefolge und aller Gäste die Krönung der neuen Majestäten vorgenommen wird. Anschließend erfolgt in Begleitung der Kolpingkapelle Lathen, der Feuerwehrkapelle Ahlen und des Jugendblasorchesters Tinnen der Festumzug über die Marktstraße, Bahnhofstraße, Hauptstraße, Melstruper Straße zum Festplatz. Am Kriegerehrenmahl findet eine Kranzniederlegung mit Totenehrung statt.

Ehrenscheibeschießen an Pfingstmontag

Der Ehrentanz des Kinderkönigspaares nebst Throngefolge ist um 16 Uhr im Festzelt vorgesehen. Zeitgleich ermitteln die Kompanien auf dem Schießstand ihre Meister. Der Krönungsball mit der Tanz- und Showband „Südwind“ beginnt um 20 Uhr.

Am Pfingstmontag lädt der Bürgerschützenverein alle Mitglieder ab 17 Uhr zum traditionellen Ehrenscheibeschießen sowie zur Pokal- und Plakettenverleihung für das Kompanieschießen in die Schützenhalle ein.