asc Lathen. Der Heimatverein Lathen soll im Heller-Bernd-Haus Platz für ein Archiv bekommen. Das teilte die Vorsitzende Luise Redenius-Heber ist bei der Generalversammlung des Vereins Lathen mit, an dessen Spitze sie wieder gewählt wurde.

Redenius-Heber teilte in der Versammlung mit, dass die Gemeinde das Heller-Bernd-Haus an der Molkereistraße kaufen möchte. Angedacht ist dort ein Archiv mit Büroräumen – unter anderem für den Heimatverein – einzurichten. Der Verein habe in den vergangenen Jahren wertvolles Material zusammengestellt, das gelagert und archiviert werden müsse, so Luise Redenius-Heber.

Bei Neuwahlen sind die Vorsitzende Redenius-Heber, die stellvertretende Vorsitzende Monika Dokters und Michael Kleene sowie die Schriftführerinnen Helga Meyer und Agnes Koop in den Vorstand wiedergewählt worden. Seit 2005 ist Heinz Abeln für die Kasse des Vereins zuständig gewesen. In all den Jahren habe es keine Beanstandungen gegeben, hieß es. Neben der Kassenführung kümmerte sich Heinz Abeln um die Grabpflege, die Getränkeversorgung, das Fotomaterial für den Kalender und vieles mehr. Dafür bedankte sich Redenius-Heber. In der Versammlung ist Tanja Rensen als neue Kassenwartin gewählt worden. Sie wird von Willy Funke unterstützt. Heinz Abeln und Josef Meyer sind zu Kassenprüfern gewählt worden.

Festausschuss neu besetzt

Nach Neuwahlen übernehmen Katharina Thole und Karola Focken den Festauschuss, den Elisabeth Uchtmann seit 1993 leitete. In dieser Zeit hatte sie zahlreiche Feste, Veranstaltungen, Vorträge und Ausstellungen vorbereitet. Der Fachbereich Natur und Umwelt bleibt vorerst vakant, so Redenius-Heber. Die verschiedenen Fachbereiche stellten ihre Jahresrückblicke vor.

Die Hilter Mühlenfreunde berichteten, dass die Hilter Mühle in 2018 am 18. und 19. August das 200-jährige Bestehen feiert. Der Gastronom des Gasthofs an der Hilter Mühle, Patrick Bruns, wird sich wie berichtet an der Gestaltung des Programms beteiligen, hieß es in der Sitzung. Die Vorbereitungen laufen bereits. Im vergangenen Jahr fanden zahlreiche Führungen und verschiedene Mühlentage dort statt. Redenius-Heber berichtete, dass sich der Jahreskalender des Vereins 2019 dem Thema „Mühlen“ widmen werde.

Fahrradtouren werden immer beliebter

Die Arbeit des Fachbereichs Brauchtum haben Elisabeth Schlichter und Heinz Kleene vorgestellt. Zum Lathener Ostermarkt ist der Marktbrunnen von den Mitgliedern des Heimatvereins Lathen mit einem grünen Kranz und mehr als 1000 bunten Eiern geschmückt worden. Zum 1. Mai stellen die Heimatvereinsmitglieder gemeinsam am Marktbrunnen einen Maibaum auf, so Kleene.

Gerd Kähler berichtete von neun Fahrradtouren mit insgesamt 279 Teilnehmern. Die Touren erfahren eine immer größere Beliebtheit,. hieß es. Dies ist an der jährlich steigenden Teilnehmerzahl erkennbar: 162 Teilnehmer waren es 2015. 2016 waren es 212 Teilnehmer, so Gerd Kähler. Für das Jahr 2018 sind ebenfalls neun Touren geplant. Die erste Tour ist für den 8. Mai zur Wehrtechnischen Dienststelle in Meppen vorgesehen.

Lena Hanschke berichtete, dass durchschnittlich fünf bis sieben Kinder an der Hausaufgabenhilfe im Haus der Begegnung teilnehmen. Der Sprachkurs wird derzeit regelmäßig von vier bis fünf Menschen besucht. Größtenteils werden Sprachhilfen für das tägliche Leben vermittelt, so Hanschke. Achim Schmitz hat einen Obstbaumschnitt-Kurs angeboten, so Heinz Witte vom Fachbereich Natur und Umwelt.

Helmut Wilkens, stellvertretender Gemeindedirektor, zeigte sich beeindruckt von den vielfältigen Aufgaben des Vereins. Er dankte dem Heimatverein für die geleistete Arbeit. Bei der Vorschau berichtete Redenius-Heber, dass sich der Verein mit verwaisten Wegekreuzen beschäftigen möchte. Derzeit werde ein Bestand erfasst.