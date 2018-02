„Langener Ladies Night“ am 3. März in Niederlangen MEC öffnen

Die Gruppe „Engagierte Frauen“ lädt zur „Langener Ladies Night“ am 3. März ein. Foto: Andrea Schmees

asc Ober-/Niederlangen. Die Gruppe „Engagierte Frauen“ lädt zum Besuch der „Langener Ladies Night“ am Samstag, 3. März, von 16 bis 22 Uhr in die Grundschule Ober-/Niederlangen an der Schulstraße ein.