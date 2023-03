Während der Löscharbeiten bei einem Wohnwagenbrand in Telgte fanden die Einsatzkräfte im Inneren einen Toten. Foto: Große Hüttmann up-down up-down Feuerwehr mit Großaufgebot vor Ort Wohnwagenbrand in Telgte: Toter entdeckt – Polizei ermittelt Von A. Große Hüttmann | 27.03.2023, 10:32 Uhr

Beim Brand eines Wohnwagens auf einem Campingplatz in Telgte (Kreis Warendorf) ist in der Nacht zu Montag eine Leiche in den Brandresten gefunden worden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.