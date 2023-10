Laut gemeinsamer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei hat ein Gutachter bei dem Mann eine psychische Erkrankung festgestellt. Der 35-Jährige hatte am Donnerstag in Sassenberg zwischen Münster und Bielefeld seinen Vater getötet und seine Mutter (66 Jahre) schwer verletzt. Der Zustand der Frau im Krankenhaus sei stabil, heißt es in der Mitteilung.

Motiv noch offen

Der Unterbringungshaftbefehl gegen den Beschuldigten aus Beckum erging wegen des Verdachts auf Totschlag und versuchten Totschlag. Laut Staatsanwältin Ann-Katrin Schindler ist das Motiv für den Angriff noch offen und Teil der noch laufenden Ermittlungen.