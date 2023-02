Mit Begleitung der Polizei und der Kripo holte das Veterinäramt Warendorf 15 Pferde von einem Reiterhof in Oelde. Foto: Ralf Steinhorst up-down up-down Tiere mit Schaufel geschlagen Nach Skandal in Oelde: Gequälte Pferde sind in Steinhagen untergebracht Von Anke Schneider | 22.02.2023, 12:15 Uhr

Ein Tierschutzfall in Oelde sorgte Anfang Februar bundesweit für Aufsehen. Inzwischen ist etwas Ruhe in den Fall eingekehrt. Die Pferde sind vorübergehend in Steinhagen (Kreis Gütersloh) untergebracht worden und suchen nun neue, liebevolle Besitzer.