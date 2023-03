Während der Löscharbeiten bei einem Wohnwagenbrand in Telgte fanden die Einsatzkräfte im Inneren einen Toten. Foto: Große Hüttmann up-down up-down Brandursache weiter unklar Leiche in ausgebranntem Wohnwagen in Telgte: Kein Fremdverschulden Von dpa | 28.03.2023, 14:40 Uhr

Nach dem Fund einer Leiche in einem ausgebrannten Wohnwagen auf einem Campingplatz in Telgte bleibt die Brandursache offen. Ein Gutachter habe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden entdeckt, teilte die Polizei im Kreis Warendorf am Dienstag mit.