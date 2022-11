In einem Waldstück in Ostbevern wurde am Dienstagmorgen ein bewusstloses Mädchen aufgefunden. Foto: NWM-TV up-down up-down Polizei ermittelt in Ostbevern Bewusstloses Mädchen im Wald aufgefunden Von Anke Schneider | 15.11.2022, 11:12 Uhr

Am Dienstagmorgen wurde in Ostbevern in einem kleinen Waldstück ein 13-jähriges Mädchen gefunden. Die Polizei in Warendorf hält sich mit Details noch zurück.