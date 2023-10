Sohn unter Verdacht 86-jähriger Mann in Sassenberg im Kreis Warendorf erstochen Von Anke Schneider | 19.10.2023, 16:46 Uhr Ein 35-jähriger Mann aus Sassenberg soll seinen Vater umgebracht und seine Mutter verletzt haben. Symbolfoto: imago images/Maximilian Koch up-down up-down

Ein 86-jähriger Mann und eine 66-jährige Frau sind am Donnerstag in ihrem gemeinsamen Haus an der Taubenstaße in Sassenberg mit einem Messer angegriffen worden. Der 86-Jährige ist noch in dem Haus verstorben.