Der 21-Jährige wurde reanimiert, verstarb aber trotztdem noch vor Ort. Symbolfoto: dpa-Zentralbild/Fernando Gutierrez-Juarez Im Kreis Warendorf 21-Jähriger bei Arbeitsunfall tödlich verletzt Von Johannes Kleigrewe | 30.05.2023, 21:27 Uhr

Bei einem Arbeitsunfall am späten Dienstagnachmittag ist in Drensteinfurt (Kreis Warendorf) ein 21-Jähriger aus Lüdinghausen gestorben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.