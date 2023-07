Ein 62-jähriger Mann aus Barnstorf ist am Sonntag im Christlichen Krankenhaus Quakenbrück seinen schweren Verletzungen erlegen. Foto: Archiv/Josef Pohl up-down up-down Missglückter Überholvorgang Motorradfahrer stirbt nach Verkehrsunfall in Goldenstedt Von noz.de | 09.07.2023, 10:44 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Barnstorf (Landkreis Vechta) ist am Sonntag im Krankenhaus in Quakenbrück gestorben. Der Mann war am Samstag in Goldenstedt mit seinem Motorrad mit einem Trecker zusammengestoßen.