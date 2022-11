Wie die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mitteilte, galt der Mann seit Montagabend, 7. November, als vermisst. Eine Suchaktion verlief ergebnislos. Am Donnerstagvormittag, 10. November, startete die Polizei dann eine Öffentlichkeitsfahndung. Nur Stunden später am Nachmittag wurde diese aber bereits wieder eingestellt. „Der Vermisste konnte am heutigen Nachmittag wohlbehalten angetroffen werden“, teilte die Polizei mit.