Schnitzeljagd und Flohmarkt Drei Tage Frühlingsmarkt in Damme mit Karussells, Buden und verkaufsoffenem Sonntag Von Karin Kemper | 26.04.2023, 17:20 Uhr

Drei Tage lang ist in Damme Frühlingsmarkt angesagt. Los geht es am Freitag, 28. April 2023, mit einem Familientag. Das heißt, dass es Vergünstigungen bei den Fahrgeschäften, an den Spielbuden sowie an Imbiss- und Süßwarenständen gibt.