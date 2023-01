Vorsicht vor Betrugsnachrichten über Messenger-Diensten. Symbolfoto: Eyke Swarovsky up-down up-down Weiterer Fall im Kreis Steinfurt Whatsapp-Betrüger benutzen richtigen Spitznamen der Tochter Von Anika Sterna | 23.01.2023, 13:04 Uhr

Die Masche reißt nicht ab: Auch wenn viele Betrugsnachrichten, die die Täter über den Messenger-Dienst Whatsapp verschicken, ignoriert oder direkt der Polizei gemeldet werden, haben sie in einzelnen Fällen immer wieder Erfolg. So auch in diesem Fall in Recke.