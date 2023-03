In einem Wohnhaus in Wettringen im Kreis Steinfurt soll ein 71-jähriger Mann seine ebenfalls 71-jährige Ehefrau erstochen haben, bevor er sich selbst umbrachte. Symbolfoto: dpa/Torsten Silz up-down up-down Mordkommission ermittelt Bluttat im Kreis Steinfurt: 71-Jähriger soll Ehefrau und sich selbst in Wettringen getötet haben Von Anke Schneider | 13.03.2023, 12:49 Uhr | Update vor 8 Min.

In Wettringen im Kreis Steinfurt ist es am vergangenen Freitag zu einer Bluttat gekommen. Wie die Ermittler am Montag mitteilen, soll ein 71-jähriger Mann zunächst seine 71-jährige Ehefrau und dann sich selbst umgebracht zu haben.