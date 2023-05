Die Diebe schnappten sich in Rheine einen Zwergspitz und zwei Katzen. Symbolfoto: dpa/XinHua up-down up-down Seltener Wohnungsdiebstahl Diebe stehlen Hund und Katzen in Rheine – und bringen sie wieder zurück Von Anke Schneider | 30.05.2023, 15:16 Uhr

Wenn Kriminelle an Wohnungstüren klingeln, haben sie es meistens auf Schmuck und Bargeld abgesehen. Nicht so am Montagabend in Rheine. Hier hatten die Täter die Haustiere im Visier.