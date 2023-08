Vorfahrt missachtet Drei Verletzte bei schwerem Unfall in Lengerich Von Finja Jaquet | 21.08.2023, 14:50 Uhr Bei einem Unfall in Lengerich wurden drei Personen verletzt. Foto: NWM-TV up-down up-down

In Lengerich (Kreis Steinfurt) kam es am Montagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Drei Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Die Straße war vorübergehend gesperrt.