Buch „Ein Kind in den Sternen“ Wie Trauma-Beraterin Uli Michel aus Tecklenburg verwaisten Eltern helfen will Von Jessica von den Benken | 26.09.2023, 09:06 Uhr Uli Michel ist Sterbeamme. Sie hat ein Buch nicht nur für Eltern von still geborenen Kindern, sondern auch für Angehörige und Fachleute geschrieben. Foto: Jessica von den Benken up-down up-down

Stirbt ein Kind in der Schwangerschaft oder rund um die Geburt, ist das für die Eltern unbegreiflich. Hebamme und Trauma-Fachberaterin Uli Michel aus Tecklenburg hat ein Buch über dieses sensible Thema geschrieben. „Ein Kind in den Sternen“ soll Eltern Mut machen, ohne ein belehrender Ratgeber zu sein. Wir haben die Autorin getroffen.