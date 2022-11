In der Netflix-Serie „Squid Game“ tragen die Spieler grüne Trainingsanzüge mit weißen Ärmelstreifen und Nummern auf dem Rücken. So waren auch zwei von drei Tätern gekleidet, die jetzt einen Supermarkt in Wettringen überfallen haben.

Foto: imago images/ZUMA Wire/Netflix up-down up-down