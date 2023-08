Polizei ermittelt wegen Unfallflucht Tonnenschwerer Autokran kippt in Lienen auf die Seite Von Henrike Laing | 09.08.2023, 18:52 Uhr Im Liener Ortsteil Holzhausen ist ein Autokran umgekippt. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Foto: NWM-TV up-down up-down

Am Mittwochnachmittag ist in Lienen ein Autokran von der Straße abgekommen und anschließend auf die Seite gekippt. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an.