Die Geschwister haben am bundesweiten Schwimmabzeichentag ihr Seepferdchen in Tecklenburg gemacht. Foto: Ineke Krause up-down up-down Beim Schwimmabzeichentag in Tecklenburg Immer weniger Kinder können schwimmen: Jonas und Greta haben es jetzt gelernt Von Ineke Krause | 22.05.2023, 14:37 Uhr

Am bundesweiten Schwimmabzeichentag (21. Mai) gab es für Kinder wie Jonas und Greta die Chance, ihr Seepferdchen in Tecklenburg zu machen. Doch es kamen nur die beiden Geschwister. Schwimmtrainer Rainer Kerssen erklärt, warum immer weniger Kinder schwimmen können und weshalb alle Schwimmkurse so überlaufen sind.