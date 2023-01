Die Polizei sucht Zeugen für einen Diebstahl, der sich am vergangenen Woche an der Leerer Straße in Steinfurt ereignete. Symbolfoto: Unsplash/Benjamin Brunner up-down up-down Kurioser Diebstahl Täter schrauben Auto in einer Garage in Steinfurt auseinander Von Anke Schneider | 16.01.2023, 14:20 Uhr

Als „kurios“ bewertet die Polizei in Steinfurt einen Diebstahl, der sich an der Leerer Straße in Steinfurt eieignete. Dort drangen Unbekannte in eine Garage ein und schraubten ein Auto auseinander.