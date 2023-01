Die Suche nach einem vermissten 82-Jährigen in Rheine war erfolgreich. Symbolfoto: Christoph Soeder/dpa up-down up-down 82-Jähriger gefunden Suche nach Demenzkrankem in Rheine erfolgreich Von Daniel Gonzalez-Tepper | 29.01.2023, 16:36 Uhr | Update vor 1 Std.

Der vermisste 82-Jährige, nach dem die Polizei in Rheine gesucht hat, ist gefunden worden. Der Senior hatte am Samstag gegen 17 Uhr die Wohnung verlassen und war zunächst nicht zu seiner Wohnanschrift zurückgekehrt. Das änderte sich am Sonntagnachmittag.