Den Angaben zufolge war dort ein 17-jähriger Mann aus Rheine gegen 13.25 Uhr mit einer Gruppe von fünf Jugendlichen aneinandergeraten.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Richtung Lindenstraße geflohen

Nachdem der Streit eskaliert war, flüchtete der Geschädigte zu Fuß die Lindenstraße entlang in Richtung Hauenhorster Straße. Die Täter verfolgten den 17-Jährigen. Auf der Terrasse einer Bäckerei in Höhe der Hausnummer 64 trafen sie auf den Jugendlichen, schlugen mit Fäusten auf ihn ein und warfen mit Stühlen nach ihm. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt.



Einer der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Er war 17 bis 18 Jahre alt, etwa 175 cm groß und hatte schwarze lockige Haare. Bekleidet war er mit einem weiß /neongelben Trainingsanzug.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder Angaben zur Tat machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/9384215.