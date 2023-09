Bei einem schweren Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Regionalbahn in Ochtrup wurde am Mittwoch gegen 21.58 Uhr ein Radfahrer lebensgefährlich verletzt. Nach ersten Angaben der Polizei kollidierte der aus Enschede kommende Zug beim Überqueren des Bahnübergangs an der Schützenstraße mit einem 27-jährigen Radfahrer. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei waren die Schranken zu diesem Zeitpunkt unten.

Lebensgefährlich Verletzter im Krankenhaus

Der Radfahrer wurde durch den Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt und nach notärztlicher Versorgung einem Krankenhaus in Enschede gebracht. Die zum Unfallzeitpunkt im Zug befindlichen Fahrgäste wurden nicht verletzt. Der Zug konnte laut Polizei nach der Unfallaufnahme die Fahrt fortsetzen.



Die Zugstrecke war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Seitens der Polizei war ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Der Artikel wird fortlaufend akutalisiert.