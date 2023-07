Bei einer Hochzeitsfeier in Ibbenbüren kam es am Sonntag zu einer Massenschlägerei. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand up-down up-down Polizeieinsatz bei einer Hochzeitsfeier Schlägerei unter den Gästen überschattet in Ibbenbüren den glücklichen Start in die Ehe Von Anke Schneider | 24.07.2023, 11:01 Uhr

In einer Eventlocation an der Maybachstraße in Ibbenbüren ist es am Sonntagabend zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen. Dabei sollte die Hochzeitsfeier eigentlich ein glücklicher Start ins Eheleben werden.