Lkw steckt mit großem Bagger in Rheine unter einer Brücke fest Von Anke Schneider | 21.03.2023, 14:17 Uhr

Ein Lkw-Fahrer hat am Dienstagmorgen in Rheine einen folgenschweren Unfall verursacht. Er schätzte offenbar die Höhe seiner Ladung falsch ein und klemmte unter einer Brücke fest. Auch am frühen Abend dauerte die Bergung des Lkw laut Polizei noch an.