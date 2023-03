In Rheine-Mesum steckt ein Lkw unter einer Brücke fest. Foto: NWM-TV up-down up-down Erst nach 14 Stunden geborgen Lkw-Fahrer aus Hagen aTW steckte mit Bagger in Rheine unter einer Brücke fest Von Anke Schneider | 21.03.2023, 14:17 Uhr | Update vor 53 Min.

Ein Lkw-Fahrer hat am Dienstagmorgen in Rheine einen folgenschweren Unfall verursacht. Er schätzte offenbar die Höhe seiner Ladung falsch ein und klemmte unter einer Brücke fest. Die Bergung dauerte bis in den späten Abend an.