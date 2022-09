Mehrere Schüler mussten am Freitagmorgen in Rheine medizinisch versorgt werden, nachdem eine unbekannte Substanz freigesetzt worden war. Foto: NWM-TV up-down up-down Schüler vorsorglich ins Krankenhaus gebracht Großaufgebot in Rhein: Reizgas im Berufskolleg? Von Frank Wiebrock | 09.09.2022, 16:33 Uhr

In einer Schule in Rheine hat eine unbekannte, reizende Substanz zu erheblichen gesundheitlichen Beschwerden bei Schülern geführt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war unter dem Einsatzstichwort „Massenanfall von Verletzten“ ab 11.25 Uhr im Einsatz.