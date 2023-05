Mit Vollgas durch den Wald 14-Jähriger aus Rheine flüchtet mit dem Auto vor der Polizei Von Anke Schneider | 22.05.2023, 13:53 Uhr

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag einen 14-Jährigen gestellt, der zuvor mit einem Auto vor den Beamten geflüchtet war. Die Flucht endete in einem Waldstück, in das der Jugendliche deutlich zu schnell fuhr.