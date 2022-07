Ein Getreidefeld von der Größe eines Fußball-Platzes hat in Ladbergen im Münsterland in Flammen gestanden. Foto: Nord-West-Media TV/dpa FOTO: --- up-down up-down Landwirte unterstützen Feuerwehr „Regelrechte Feuerwand“: Getreidefeld in Ladbergen in Flammen Von dpa | 03.07.2022, 17:24 Uhr

Ein Getreidefeld von der Größe eines Fußball-Platzes hat am Sonntagnachmittag in Ladbergen im Münsterland in Flammen gestanden. Als die Feuerwehr am Einsatzort im Kreis Steinfurt eintraf, habe bereits eine Fläche von etwa 100 mal 60 Meter in Flammen gestanden, sagte Feuerwehr-Einsatzleiter Andreas Keuer.